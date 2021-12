Un cadeau de Noël

En cette veille de Noël, il me paraît important de mettre en lumière le travail effectué par la fondation Pallia-Vie, son fondateur, Yves Gremion, et toutes les personnes qui contribuent à son bon fonctionnement et apportent des soins, toujours au plus proche des personnes souffrant de la solitude et de la maladie. Comme beaucoup d’autres, je bénéficie des soins et prestations de Pallia-Vie et l’en suis sincèrement reconnaissante. Les proches-aidants apportent également un soutien inestimable. C’est grâce à ces derniers et à des fondations comme Pallia-Vie que nous pouvons revivre, exister, malgré la maladie. Ils sont un cadeau. Lucienne Cretin-Pittet, Bulle