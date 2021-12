Un citoyen reconnaissant

A propos du préfet sur le départ.

Cher Monsieur le préfet, alors que vous quittez la préfecture de la Gruyère, je voudrais avec de nombreux citoyens vous exprimer notre gratitude: vous avez porté avec distinction et loyauté, sans tambour ni trompette, les couleurs de la Gruyère. Nous apprécions votre esprit d’ouverture au-delà d’une attitude partisane pour écouter et répondre à tout un chacun. Dans cette orientation vous étiez à l’aise pour jouer le rôle de lanceur d’idées, de médiateur et de rassembleur. La fonction est ardue. Bien qu’ayant bu quelques tasses, vous êtes resté hors de l’eau et des vagues passagères. Ces dernières rendent la tâche parfois ingrate et le comportement solitaire.

Sans renier les acquis et les traditions du pays, vous avez injecté un sang nouveau à la…