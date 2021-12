Un oui net pour la nouvelle école

Albeuve. Est-ce que la commune de Haut-Intyamon peut s’offrir une école à 11,6 millions de francs? Mercredi soir à Albeuve, le débat a été nourri avant d’accepter ce crédit d’investissement. Mais au final, le vote a été net, avec 93 oui, 33 non et 5 abstentions.

«C’est sans doute la plus importante décision en vingt ans de fusion», a prévenu le syndic Boris Fringeli. Personne n’a contesté le principe d’une nouvelle école de huit classes pour réunir à Neirivue tous les élèves de la commune. La question a plutôt été de savoir si le projet du bureau genevois BCR Architectes, vainqueur du concours (La Gruyère du 2 novembre 2019) répond correctement aux besoins.

Trop luxueux et trop cher aux yeux de plusieurs intervenants, même si l’architecte Patrick Beyeler a insisté sur la simplicité des…