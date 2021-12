Un parcours du combattant

A propos du centre de vaccination cantonal.

La 3e vaccination pour les plus de 65 ans semble être une priorité pour nos autorités. Mais ont-elles réellement réfléchi à la stratégie mise en place? J’ai le droit d’en douter. Pour soidisant accélérer le processus de vaccination, on dirige toute la population du canton à Granges-Paccot… Cela à des heures bien réfléchies! J’ai ainsi été convoqué un mercredi soir à 20 h 10! A 78 ans, ne souhaitant pas conduire de nuit, me déplacer tout d’abord de mon domicile à la gare de Bulle, (départ vers 17 h 40) sans transports en commun, avec les problèmes en gare de Bulle, puis de Bulle à Fribourg, en train (départ 18 h 19), puis en bus jusqu’à Granges-Paccot, et chercher ensuite le n° 2 d’une rue que je ne connais pas, pour enfin attendre sur place…