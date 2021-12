Un service des urgences repensé et optimisé à l’HFR

Entamée en 2017, la rénovation des urgences de l’Hôpital cantonal touche à sa fin. Les changements architecturaux permettent une optimisation des soins, une meilleure gestion des flux de patients et offrent de meilleures conditions de travail.

XAVIER SCHALLER

HFR. La troisième et dernière phase de la réorganisation des urgences s’achève, à l’Hôpital cantonal à Villars-sur-Glâne. Après la zone d’accueil et le secteur de prise en charge ambulatoire en 2018, puis les urgences pédiatriques en 2019, la zone dédiée à la prise en charge des cas complexes finit sa mue. L’ensemble des transformations aura coûté 9,6 millions de francs. «Il ne reste plus qu’à terminer l’accueil-triage des ambulances et quelques aménagements extérieurs», a expliqué lors de la visite de presse Vincent Ribordy, le…