Une seule attaque en une année

GRANDS PRÉDATEURS. En 2021, le canton a dénombré une seule attaque sur des animaux de rente par des grands prédateurs. Comme le lynx est bien implanté sur le sol fribourgeois et que le chacal doré et le loup y sont de retour, des mesures de protection plus fortes sont à l’étude.

La colonisation du canton par le chacal doré est en cours. «Plusieurs observations ont été confirmées entre les mois d’avril et de juillet», communique le Service des forêts et de la nature. En ce qui concerne le loup, plusieurs indices de présence ont été récoltés. Ils indiquent qu’il n’y a pas d’individus résidents dans le canton mais uniquement des loups de passage. Durant le mois d’avril, un loup mâle a attaqué des moutons dans la région de Haut-Intyamon. Deux moutons qui n’étaient pas protégés ont été tués…