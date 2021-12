Une utilisatrice exaspérée

A propos de l’usage des transports publics.

Chers TPF, je vous trouve mauvais! Oui, je sais, ces propos peuvent choquer. Surtout après la lecture de ceux, très flatteurs, que les TPF ont eux-mêmes tenu en marge des dix ans du RER. Etant moi-même utilisatrice, assez mécontente après les multiples pannes et retards de ces derniers temps, je tiens à demander des explications. Comment, en moins de dix jours, deux pannes, et peut-être plus, ontelles pu intervenir au même endroit? Le train de 5 h 50 s’arrête après avoir parcouru un trajet de dix minutes environ. En rade au milieu de nulle part, pour une heure ou deux… Est-ce une heure trop matinale pour un train? Si tel est le cas, il faudrait peut-être supprimer cette offre, de toute façon nous ne sommes qu’une cinquantaine à voyager si…