SAINT-MARTIN

Willy Bossel s’est éteint le 17 novembre à l’HFR de Riaz dans sa 80e année. Un dernier hommage lui a été rendu le 22 novembre en l’église de Saint-Martin.

Willy est né le 7 avril 1942 à Châtel-Saint-Denis et était le sixième des huit enfants d’Emile Bossel et Anna née Maillard. Quatre mois avant sa naissance, la famille dut faire face, avec courage, à l’incendie de sa maison. Quatre ans plus tard, elle fut cette fois-ci affectée par le décès soudain d’Emile.

Willy suivit son école primaire à Saint-Martin. Dès ses 15 ans, il entra dans le monde professionnel comme porteur de pain à Lucerne. S’il se destinait à devenir boulanger, une mauvaise expérience le conduira à changer de voie. Il travailla trois ans à la scierie Sonney, à La Rougève, avant de devenir machiniste jusqu’à…