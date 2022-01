«Alexis est sur le bon chemin»

SKI ALPIN. Eliminé sur la Streif vendredi pour son deuxième départ en Coupe du monde (lire La Gruyère du 22 janvier), Alexis Monney n’a pas été retenu dimanche pour la seconde descente de Kitzbühel remportée par le Bernois Beat Feuz. Ce baptême du feu vécu dans le Tyrol s’est néanmoins avéré bénéfique pour le skieur de Fruence, qui retrouve le circuit de la Coupe d’Europe cette semaine.

Pour Didier Défago, vainqueur sur la Streif en 2009, «Alexis doit avoir pour objectif de s’améliorer à chaque descente et se rapprocher des meilleurs au niveau du chrono. Il lui faut engranger de l’expérience en vitesse et se battre à chaque course dans une équipe de Suisse forte.»

Le champion olympique 2010 de descente, jadis entraîné par le papa Louis Monney, livre un regard positif sur la progression…