«Don’t look up», à voir absolument

Comédie burlesque et apocalyptique, le film Don’t look up, déni cosmique réunit sur Netflix une pléiade de superstars du cinéma. Jouissif.

Mes chats, ma télé et moi

FIN DU MONDE. Voici qu’un drôle d’OCNI fait le buzz sur Netflix. Don’t look up est un objet cinématographie non identifié. Ce n’est pas un film au sens classique du terme puisqu’il est diffusé sur une plate-forme de streaming – et pourtant il ne manque ni de moyens ni d’une pléiade de stars – ce n’est pas un film d’action – et pourtant il y en a – et ce n’est pas non plus une simple comédie – et pourtant qu’est-ce que c’est drôle! Dont’t look up, déni cosmique, est une satire apocalyptique qui dépeint au vitriol cette drôle de société actuelle, dans laquelle les humains que nous sommes courent à notre perte en ayant toutes…