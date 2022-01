«Etre né à Douala m’a appris l’humilité»

Mon premier contact avec la glace remonte aux cours de patinage à l’école primaire. J’avais alors 9 ans. Au début, je devais m’aider d’un cône pour garder l’équilibre. Mon meilleur ami me chambrait et j’ai pris cela comme un défi personnel: je voulais devenir meilleur que lui. Après m’être inscrit à l’école de patinage, j’ai passé toutes mes journées à la patinoire du Verney, à Monthey.

C’est là que j’ai vu les bambinis s’entraîner avec tout leur équipement de hockeyeur. Cela m’a donné envie et j’ai dit à mes parents que c’était ce que je voulais faire. Avec mon papa, nous avons parcouru tout le Valais pour trouver du matériel d’occasion. Il pensait que c’était une phase, que cela me passerait. Pourtant, je prenais beaucoup plus de plaisir à jouer au hockey qu’au football. J’étais alors…