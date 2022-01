«J’aimerais me faire un nom aujourd’hui»

La Gruérienne Karen Gaillard se lance dans le sprint pour la saison 2022, sa troisième en voiture. Une expérience que la pilote de 20 ans aborde avec la volonté de s’illustrer aussi vite que possible.

QUENTIN DOUSSE

AUTOMOBILISME. Changement de cap pour Karen Gaillard. Après deux saisons en endurance, la Gruérienne bifurque sur le sprint en 2022. Elle s’alignera sous les couleurs du Racing Spirit of Léman au volant d’une Mitjet 2L (moteur Renault, 230 chevaux). «Une voiture très légère et sans assistance au pilotage, décrit l’intéressée. Lors d’une coursetest en fin d’année passée, il avait fallu quelques tours pour m’adapter au freinage. Mais j’avais pris du plaisir et cela m’a donné confiance.»

A son calendrier 2022 figurent six rendez-vous du championnat de France. «Avec quatre sprints…