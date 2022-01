SKI-ALPINISME. Des championnats de Suisse disputés sans la plupart des membres de l’équipe nationale en raison d’un calendrier surchargé? Cet étrange cas de figure, produit samedi dernier à la Valerette Altiski, a profité aux couronnés haut valaisans Martin Anthamatten et Déborah Marti.

Au Gruérien Rémy Dénervaud également, sixième en élite. «Même si les meilleurs n’étaient pas là, je retiens ce bon résultat. Et surtout, je me suis éclaté dans ce décor au pied des Dents-du-Midi», s’exclame le résident des Sciernesd’Albeuve, après deux heures de course et 2080 mètres de dénivelé cumulés.

Depuis son retrait du VTT de compétition, Rémy Dénervaud a beaucoup appris sur les skis. La gestion du matériel, de l’effort ou encore des manipulations, cela dans le but d’optimiser la performance. Il…