«Le championnat ira à son terme» pour l’UFTB, de retour au jeu

FUTSAL. Un mois après sa dernière sortie officielle, l’Uni Futsal Team Bulle (UFTB) renoue avec la compétition ce samedi à 19 h 30. Les Gruériens reçoivent les Bernois d’Uetendorf à la salle omnisports, accessible aux spectateurs masqués et dotés du passe Covid. «Cette reprise est un soulagement pour toute l’équipe et le championnat de Premier League ira à son terme, play-off compris», assure David Meyer, président d’un UFTB bien positionné au classement à trois journées de la fin de la saison régulière. «Notre but est de rester dans les quatre premiers, voire d’aller chercher la troisième place occupée par Genève. Ce serait mérité compte tenu du jeu produit cette saison.» A noter que les autres ligues masculines, féminines et juniors sont à l’arrêt jusqu’à nouvel avis. QD