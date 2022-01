«Maintenant c’est bon, on n’a plus peur de l’aiguille!»

Samedi, le centre de vaccination de Granges-Paccot a ouvert ses portes aux enfants de 5 à 11 ans. Au terme de cette journée, 96 petits Fribourgeois ont reçu leur première dose.

ÉLODIE FESSLER

PANDÉMIE. On respire un bon coup, puis on serre fort la main de son papa ou de sa maman. Le doudou est là pour prendre le relais. Ouf, c’est fini! «J’avais peur de l’aiguille, mais c’est moins pire que ce que je pensais.» «Oui, ça pique juste un peu.» Eddie, 9 ans, et sa sœur Amélie, 11 ans, de Guin, font partie des quelque 96 enfants venus recevoir leur première dose de vaccin contre le Covid-19 au centre de vaccination à Granges-Paccot, audessus de la Migros. Après Genève, mercredi, Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Berne ont ouvert samedi la vaccination aux 5-11 ans sur rendez-vous.

Tout a été pensé pour…