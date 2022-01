Alexis Monney s'élancera sur la Streif

Un mois après son baptême du feu à Val Gardena (35e), Alexis Monney s'est offert une nouvelle chance de s'illustrer en Coupe du monde. Et ce, sur la réputée piste de la Streif à Kitzbühel (Autriche) pour deux descentes programmées ce vendredi et dimanche (dès 11 h 30). Huit Suisses seront au départ: Beat Feuz, Marco Odermatt, Niels Hintermann, Stefan Rogentin, Urs Kryenbühl, Gilles Roulin, Ralph Weber et enfin Alexis Monney.

Le skieur de Fruence a décroché sa qualification jeudi au terme d'un deuxième entraînement raccourci. Trente-huitième à 2''23 de l'Italien Christof Innerhofer, Alexis Monney a signé la septième performance dans le camp suisse. Suffisant pour trouver grâce auprès des entraîneurs de Swiss-ski. Le Veveysan de 22 ans réalisera ainsi ce qu'il a toujours considéré comme son «rêve d'enfant». Pour autant que la météo le permette, Alexis Monney s'élancera avec le dossard 48 ce vendredi.

Retour sur la première du Veveysan sur la Streif dans La Gruyère de samedi.