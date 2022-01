Alexis Monney s’arrête aux portes du top 15 en descente

SKI ALPIN. Non sélectionné pour les épreuves de la Coupe du monde à Wengen, Alexis Monney a retrouvé l’anonymat de la Coupe d’Europe en cette fin de semaine à Tarvisio. Sans réussite notable pour le Châtelois de 22 ans, repoussé aux 17e et 19e rangs des deux descentes remportées par le Bernois Lars Rösti. Egalement en lice dans la station italienne, Gaël Zulauf (Château-d’Œx) et Nicolas Macheret (Le Bry) se sont classés respectivement 23e et 39e de la seconde descente courue vendredi. Prochaine échéance en Coupe d’Europe pour les spécialistes de vitesse: du 26 au 28 janvier à Saalbach-Hinterglemm, en Autriche.