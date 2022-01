Avoir le rebond dans les yeux

La série d’hiver de La Gruyère décrypte le rôle et l’importance de la vision dans le sport.

Sixième épisode avec le pongiste bullois Thierry Miller.

Travailler sa vue permet de mieux lire la trajectoire d’une balle.

GLENN RAY

TENNIS DE TABLE. «Le tennis de table, c’est un peu comme courir le 100 mètres en jouant aux échecs, image d’emblée le pongiste bullois Thierry Miller. Et la vue y est primordiale.» Pour lire la trajectoire d’une balle de 4 centimètres de diamètre lancée à une vitesse moyenne de 120 km/h, encore faut-il s’accrocher. Et avoir l’œil affûté. «Déceler la vitesse, la rotation et le placement passe d’abord par une bonne vision périphérique. C’est ce qui permet de réagir rapidement et de ramener la balle sur la table.»

Cette capacité d’anticipation, les meilleurs joueurs au…