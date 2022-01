Blood Red Shoes version noir profond

MUSIQUE

Blood Red Shoes

GHOSTS ON TAPE

Velveteen

Depuis une paie, certains comparent Blood Red Shoes à Garbage. D’abord, il n’y a pas de honte à être mesuré à ces vieux «détritus», qui viennent au demeurant de sortir en 2021 un incroyable album. Surtout, le duo Laura-Mary Carter et Steven Ansell a depuis belle lurette pris ses distances avec le noise rock synthétique de la bande à Shirley Manson et Butch Vig. Après plus de quinze ans de collé-serré, le tandem a vécu la pandémie à distance, entre l’Angleterre et Los Angeles. Une distanciation physique sans doute régénératrice, qui a provoqué de nouvelles pulsations entre la chanteuse et le batteur. Avec Ghosts on tape, son sixième album, le groupe retrouve une hargne décuplée, à l’image de Morbid fascination, qui, comme son nom l’indique,…