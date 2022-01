Booster possible sans rendez-vous à Agy

La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) rappelle que le booster peut être administré pour autant que la dernière dose ne date de plus de quatre mois. «Il s’est avéré efficace pour prévenir une évolution grave de la maladie en cas de contamination.» Le vaccin Janssen est uniquement disponible à Agy et sur inscription.

Sur la route, les unités mobiles continuent de se déployer. Elles s’arrêteront les 28 et 29 janvier au centre de renfort de Châtel-Saint-Denis et les 4 et 5 février à l’Hôtel de Ville de Romont. Plus de 400 enfants âgés entre 5 et 11 ans ont par ailleurs reçu leur première dose, alors que 350 sont sur liste d’attente. Cette vaccination est uniquement proposée à Granges-Paccot le mercredi après-midi et le samedi. EF