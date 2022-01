Ce mal qui grimpe avec l’altitude

A partir de 2500 m déjà, on peut souffrir du mal aigu des montagnes. Le professeur Claudio Sartori, du CHUV, explique ce phénomène et comment le prévenir.

FLORENCE LUY

De plus en plus de personnes se rendent dans les régions montagneuses de notre planète. Que ce soit pour des raisons touristiques, scientifiques ou professionnelles. Le ski, le trekking et l’alpinisme sont devenus des activités populaires pratiquées en altitude voire en haute altitude. Or, environ 10% de la population éprouve ce que l’on appelle le mal aigu des montagnes (MAM) à 2500 m déjà. Une proportion qui passe à 40%-50% entre 4000 et 5000 m.

Le professeur Claudio Sartori codirige la Consultation de maladies de montagne au CHUV, à Lausanne. Pour avoir longuement étudié cette pathologie, il souhaite d’entrée…