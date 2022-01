Chocolat et football fusionnent pour un partenariat inédit

Murat Yakin, entraîneur de l'équipe de Suisse de football, était de passage à Broc à l'occasion d'un partenariat sous licence officielle d'un an conclu entre l'Association Suisse de football (ASF) et Cailler. Le président de l'ASF, Dominique Blanc, ainsi que Murat Yakin ont été les invités d'honneur de la Maison Cailler pour lancer ce partenariat inédit. Le sélectionneur national a même participé à la confection de plusieurs créations, coaché par la chocolatière primée Géraldine Müller Maras.

Dominique Blanc évoque dans un communiqué un partenariat porteur de valeurs et de sens: «Fidèles à la devise "Share the Passion", nous cherchons l’un comme l’autre à apporter de la joie à tous les Suisses avec créativité, professionnalisme et beaucoup d'émotions.»

En tant que partenaire sous licence de l'ASF, Cailler commercialisera durant la Coupe du Monde (messieurs) et l’Euro (dames) 2022 plusieurs spécialités aux couleurs du football et arborant les joueurs de la Nati. La marque sera également présente lors des matchs à domicile des équipes nationales, afin d'accueillir les supporters avec du chocolat. Le montant de la transaction n'a, quant à lui, pas été dévoilé. ACN