Confessions d’un fan de HFT

NUITHONIE. Comédien, metteur en scène, auteur, Philippe Soltermann a connu une révélation: à 12 ans, il entend un drôle de type chanter «J’arriverai par l’ascenseur de 22 h 43… Et je demanderai ta main pour la couper.» Le chanteur s’appelle Hubert-Félix Thiéfaine et il change la vie de l’adolescent. Des années plus tard, Philippe Soltermann a écrit un monologue pour lui rendre hommage. Son spectacle passe pour deux soirs par Nuithonie, vendredi et samedi.

J’arriverai par l’ascenseur de 22 h 43 est sous-titré «Chronique d’un fan de Thiéfaine». Dans une mise en scène de Lorenzo Malaguerra, le comédien décrit tout ce qu’il doit au chanteur jurassien, à sa poésie noire, à sa chanson-rock littéraire et surréaliste. Il s’intéresse aussi à ce que signifie «être fan»: son regard reste celui de…