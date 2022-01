Télévision

Depuis son AVC en 2019, Alain Delon n’est plus apparu en public. A 85 ans, il a choisi son ami Cyril Viguier pour s’adresser à ses fans. Pour cette interview exclusive, la star n’a fixé aucune limite à son interlocuteur, il répond à toutes les questions sur l’actualité française et internationale, sa carrière et ses projets cinématographiques.

Mardi, à 20 h 05, sur RTS 2