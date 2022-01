Deux élèves Gruériens remportent la finale régionale de La Jeunesse débat

Comme expliqué dans notre article de samedi, 24 jeunes âgés de 12 à 18 ans se sont opposés au cours de discussions passionnantes. Pour le degré secondaire I, les adolescents du CO de La Tour-de-Trême se sont mesurés à ceux des CO de Domdidier et de Sarine-Ouest. Pour le degré secondaire II, les participants provenaient des collèges de Gambach, St-Michel, de l'EPAI et du gymnase français de Bienne. Pour cette catégorie. les vainqueurs sont Flavio Fortis et Nathan Darazs, du collège St-Michel.

Les élèves ont débattu sur des thèmes tels que l‘interdiction de voyages d‘étude en avion ou l‘introduction des toilettes unisex dans les écoles, indique le communiqué de Young Enterprise Switzerland (YES), qui organise le programme La jeunesse débat. EF