Deux fois l’or pour Mathieu Pharisa

SKI-ALPINISME. Week-end faste pour Mathieu Pharisa à Morgins. Dans la station valaisanne, le skieur-alpiniste d’Estavannens a été sacré champion de Suisse U18 de sprint et de verticale. «Je suis très heureux de ces deux médailles, se réjouit l’intéressé au bout du fil. Je ne m’y attendais pas, surtout en sprint.»

C’est justement samedi en sprint que la moisson de Mathieu Pharisa a commencé. «La course était serrée, mais j’ai réussi à prendre la tête au portage et je n’ai plus rien lâché.» Le Gruérien de 16 ans s’est ainsi imposé devant le Valaisan Quentin Mariaux et le Charmeysan Yann Livache. «Cette victoire m’a donné confiance pour le lendemain, poursuit-il. Je me suis dit que cela serait joli de ramener les deux médailles.» La verticale s’est jouée sur le plat, où l’accélération de…