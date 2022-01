Dose de rappel sans rendez-vous

VACCIN. Depuis hier, il est possible de se présenter sans rendez-vous au centre de vaccination de Granges-Paccot pour recevoir son booster. Cette offre est possible en raison de la diminution du nombre de personnes souhaitant se faire vacciner, indique la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) dans un communiqué. Limitée à 150 personnes par jour, elle est proposée aux plus de 12 ans et concerne les vaccins Moderna et Pfizer. En raison «d’une trop longue attente», elle ne peut être appliquée au centre bullois.

La DSAS rappelle que le booster peut être administré pour autant que la dernière dose date de plus de quatre mois. «Il s’est avéré efficace pour prévenir une évolution grave de la maladie en cas de contamination.» Le vaccin Janssen est uniquement disponible à Agy et…