Enfant autiste, et après?

M6, MARDI, À 23 H 10

Rencontrés il y a quelques années, Hélios, Valentin, Paul, Antoine et Nicolas souffrent tous d’un trouble autistique. A l’époque, leur prise en charge était compliquée. Leurs familles étaient souvent à bout de souffle, démunies. Si certaines avaient encore l’énergie pour aller de l’avant, d’autres avaient baissé les bras. Comment la situation a-t-elle évolué? Les familles ont-elles trouvé les solutions qu’elles cherchaient tant? Les nouvelles méthodes d’accompagnement développées ces dernières années ont-elles permis à ces enfants et jeunes adultes de progresser dans leur langage, le rapport à l’autre et dans leur quête d’autonomie? ■