Et les préférées de nos voisins sont…

C’est devenu aussi incontournable que le rappel des morts de l’année passée ou que l’horoscope de l’année à venir: entre ces deux années, LeJournaldudimanche révèle le résultat d’un sondage sur les personnalités préférées des Français. En 2021, comme en 2020, comme en 2019, comme en 2018, comme en 2017, Jean-Jacques Goldman occupe la première place chez les messieurs. Tout comme en 2015 et encore en 2014, etc. Depuis 2013, seul Omar Sy, est parvenu à lui chiper la place, il y a cinq ans. Chez les dames, Sophie Marceau arrive en tête, comme en 2020, comme en 2019, comme en 2018… Nous pouvons en conclure que les Français aiment bien Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau. Rappelons que le dernier album studio de Goldman date de 2001, qu’il a été suivi d’une ultime tournée. Depuis vingt…