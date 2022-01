Faciliter le lien soignant-soigné

INNOVATION. Le personnel soignant de l’HFR pourra désormais mieux communiquer avec les patients qui ne peuvent plus s’exprimer par la parole ou se faire comprendre. Le Service de communication de l’hôpital a mis au point une application reposant sur une palette de pictogrammes inspirés d’un imagier existant, indique l’HFR dans un communiqué. Le choix de ces derniers a été réalisé en collaboration avec le pôle clinique et les logopédistes, «qui sont quotidiennement confrontés à des personnes en réhabilitation après un accident cardiovasculaire, une hémorragie cérébrale ou d’autres lésions». La personne peut ainsi indiquer son niveau de douleur et ses besoins fondamentaux.

Les malentendants pourront, eux aussi, bénéficier de ce support grâce à un onglet supplémentaire où ils pourront…