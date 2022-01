Télévision

Michael, un baron de la drogue, veut mettre fin à ses activités et vendre son empire à des milliardaires américains. Mais est-il possible de se retirer de ce business en toute quiétude et sans représailles? Une histoire originale mise en scène par le génial Guy Ritchie (Snatch) avec des dialogues tranchants et des scènes mémorables.

Lundi, à 20 h 50, sur RTS1