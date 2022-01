Georges Godel se retire de la vie publique

Dans son ouvrage baptisé Secrets et confidences d'un président, Georges Godel se livre sur les quatre dernières années passées au Conseil d'Etat. Il explique la manière dont se sont construits quelques grands projets, par exemple la réforme fiscale. "L'objectif était de rendre le travail de Conseiller d'Etat accessible et de faire connaître les coulisses de la vie de mon canton et de ses institutions", explique-t-il dans un communiqué.

Une des conditions de l'auteur, le journaliste Jean-Marc Angéloz, était de ne pas passer par une relecture du livre avant parution. Le centriste dit aujourd'hui regretter cette décision: "C'était un manque de clairvoyance de ma part."

"Il m'est intolérable que la sortie de ce livre provoque l'inverse de ce que j'ai recherché pendant toutes ces années", poursuit Georges Godel. C'est pourquoi il a décidé de démissionner de la présidence des Transports publics fribourgeois et du conseil d'administration de la Banque cantonale. "J'adresse également mes excuses à toutes celles et ceux qui ont été blessés par mes propos", affirme-t-il.

Développement dans notre prochaine édition. DM