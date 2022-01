ÉCOTEAUX

Gilbert Boudry s’est éteint le lundi 20 décembre dans sa 80e année, à l’EMS Praz-Joret, à Mézières, accompagné par l’amour de sa famille. Un dernier hommage lui a été rendu le jeudi 23 décembre au temple de Palézieux.

Gilbert est né le 14 mai 1942 dans le foyer d’Ida et Paul Boudry, à Ecoteaux. Il était l’aîné de cinq enfants. Doté d’une mémoire et de capacités intellectuelles exceptionnelles, il fut avancé d’une année à l’école du village, puis envoyé à 10 ans au collège de Lausanne. Une transition difficile pour un enfant, car les élèves de ces écoles étaient fils de pasteur, banquier ou de notaire et étaient vouvoyés par les professeurs. Mais Gilbert s’y acclimata et suivit ensuite la filière universitaire pour devenir médecin.

En effectuant des veilles à l’hôpital Nestlé, il…