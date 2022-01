ATTALENS

Hedwige Genoud s’est éteinte le 17 janvier, dans sa 96e année, après une courte maladie supportée avec courage. Un dernier hommage lui a été rendu le jeudi 20 janvier à la chapelle de la Maison St-Joseph.

Hedwige est née le 10 octobre 1926 à Rombuet, à Attalens, et y passa toute son enfance. Fille de Basile Lucien et Marie-Hélène Monnard, elle était la cadette d’une fratrie de deux enfants. Le 29 octobre 1949, elle épousa Louis Genoud à Jules et s’installa à Châtel-St-Denis, aux Misets. Elle n’eut pas d’enfants, mais elle chérissait ses neveux et nièces. Toujours dévouée, Hedwige était la gentillesse incarnée et était la première à rendre service. Elle s’occupa de la décoration de la grotte de l’église à Châtel-St-Denis durant plus de quarante ans. Elle travailla également à la…