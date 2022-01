Ils seront plus de 150 à fendre la nuit

SKI DE FOND. Le Centre nordique d’Im Fang accueille ce mercredi la deuxième manche de la Coupe fribourgeoise de ski de fond. Plus de 150 fondeurs de la région prendront part à cette épreuve nocturne de skating. «A la vue du contexte, c’est une bonne chose d’avoir autant de concurrents au départ, se réjouit le président du Ski-club Im Fang Pierre Perritaz. Nous ressentons notamment un gros engouement chez les jeunes.»

Ce sont justement les enfants qui ouvriront le bal dès 18 h 30, avant de céder la place aux catégories juniors et adultes. Dames et hommes se mesureront respectivement sur 5 km et sur 7,5 km. Au rang des favoris, Luca Fuso (SC Grattavache) et Fabrice Schuwey (SC Im Fang) devraient avoir leur mot à dire chez les seniors. «En espérant que le fœhn se calme, les conditions…