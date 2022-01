Un article très intéressant est paru dans le média indépendant et impertinent Bonpourlatête.com, sous la plume de Martin Bernard, un journaliste qui semble avoir travaillé pour un quotidien fribourgeois. Il y traite de l’identité numérique, que le peuple a refusée il y a peu et qui revient en force par la porte dérobée du passe sanitaire, instrument notoire de discrimination et de contrôle. Je ne vais pas m’attarder sur les preuves de l’efficacité de ce certificat, mais sur les dangers qu’il recèle. Car, par la grâce de cette pandémie, l’identité numérique à venir pourrait contenir toutes nos données personnelles, toutes, ce qui serait un puissant instrument de traçage et de contrôle. Alors toute dissidence ne serait plus de mise. Or, la dissidence est le sel de la vie, qui permet une pensée libre et crique, qui manifeste également les variétés culturelles qui nous composent. Nous serions peu ou prou contraints à un conformisme dans lequel la liberté ne serait plus qu’un vague souvenir. Nous échangerions ce qui constitue notre humanité et nos valeurs morales pour une pensée totalitaire qui nous réduirait à des objets techniques utilitaires. Ce nouvel ordre transhumaniste, s’il advenait, constituerait à mes yeux une forme de déshumanisation. Un projet qui est actuellement porté sur les fonts baptismaux par une kyrielle d’acteurs publics et privés, n’en doutons pas. Par conséquent et en citoyens avertis, si nous voulons éviter cette dérive, qui pourrait se révéler fatale, nous ferions bien de… De quoi, au fait? Jean-Bernard Fasel, Cerniat