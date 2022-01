Jésus, Novak et la foireuse équation

De mauvaise foi

PAR MICHAËL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

TENNIS. «Jésus a été crucifié et soumis à beaucoup de choses, mais il a tenu et est encore vivant parmi nous. Novak est lui aussi crucifié de la même manière, lui, le meilleur sportif et homme du monde. Il tiendra bon», a dit papa Djokovic.

«Dieu voit tout. La morale et l’éthique, les plus grands idéaux, sont des étoiles qui brillent vers l’ascension spirituelle. Ma grâce est spirituelle et celle des Australiens est richesse matérielle», a dit fiston Djokovic, Novak lui-même.

J’aime bien Djoko, son jeu sec comme un coup de trique, sa manière de se glisser entre deux géants du jeu jusqu’à les dépasser… Il me semble peu contestable que le niveau tennistique atteint par le Serbe (malgré l’élégance de Federer,…