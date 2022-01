Julie Deschenaux championne de Suisse junior

SKI ALPIN. La skieuse de Vauderens Julie Deschenaux a remporté l’or des championnats de Suisse juniors jeudi à Engelberg. Une première qui réjouit la pensionnaire du Ski-club Heremencia: «Même si ce n’est pas ma meilleure manche de la saison, c’est cool de remporter une médaille d’or.» La Glânoise de 17 ans reste toutefois focalisée sur ses objectifs. «Le but est de diminuer au maximum les points FIS et de bien skier.» Elle en aura l'occasion mercredi et jeudi lors des deux slaloms géants FIS organisés aux Diablerets. GR