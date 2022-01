A Kitzbühel, il a touché son rêve du bout des spatules

Alexis Monney a connu l’élimination vendredi en Coupe du monde sur la descente de la Streif.

«Déçu» à l’arrivée, le skieur veveysan espère recevoir une nouvelle chance ce dimanche.

Le chroniqueur Michaël Perruchoud raconte la mythique épreuve autrichienne telle qu’il la vivait à la télévision dans son enfance.

QUENTIN DOUSSE

SKI ALPIN. Alexis Monney est passé du rêve à la dure réalité de descendeur vendredi à Kitzbühel. Dès son deuxième départ en Coupe du monde, l’espoir de Fruence avait rendez-vous dans la Mecque de la discipline pour y défier la mythique descente de la Streif. La plus réputée et respectée du circuit, la plus effrayante aussi. Où rien que les noms de passage – la Mausefalle (piège à souris), le Steilhang ou l’Hausberg – fichent les frissons. Seule une confiance absolue en…