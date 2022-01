L’édition 2022 du Carnaval n’aura pas lieu

CHÂTEL-SAINT-DENIS. La crise sanitaire aura une fois encore eu raison du Carnaval de Châtel-Saint-Denis. En effet, les organisateurs communiquent que la 48e édition, prévue du 24 au 27 février, ne se déroulera pas comme prévu en 2022. Parue sur le site internet de la manifestation, l’information a été relayée par La Liberté. La décision est justifiée par les restrictions sanitaires et la prolongation du principe de la 2G+ jusqu’au 31 mars pour tout événement en intérieur. A noter que les différents cortèges avaient déjà été annulés en fin d’année dernière. «En plus de la question financière et de l’incertitude de la situation actuelle, le manque de bénévoles bénéficiant de la 2G+ et le risque de créer un foyer d’infection nous ont confortés dans cette décision», explique le comité…