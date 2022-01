L’œil perçant entre les piquets

La série d’hiver de La Gruyère décrypte le rôle et l’importance de la vision dans le sport.

Exemple en ski alpin avec Valentine Macheret.

La Gruérienne vivra sa première en Coupe du monde ce dimanche au slalom de Kranjska Gora.

QUENTIN DOUSSE

SKI ALPIN. Perçants sont ses mots et ses yeux. Bruns, en amande et sans la déficience de ceux de son frère appartenant comme elle au cadre national. A 23 ans, Valentine Macheret s’estime chanceuse de pouvoir skier sans sourciller. «Surtout en slalom où les portes arrivent vite», glisse la technicienne du Bry, qui fêtera son premier départ en Coupe du monde ce dimanche au slalom de Kranjska Gora (1re manche dès 9 h 30, lire ci-après). L’importance de la vision n’est plus à prouver dans cette discipline. Durant une manche, les dames doivent enchaîner…