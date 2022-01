L’Américaine de Charmey sourit aux frères Savary

SKI DE FOND. Les frères Antonin et Normand Savary ont remporté mercredi soir l’Américaine de Charmey, quatrième étape de la Coupe fribourgeoise. En relais, le duo du SC Riaz a bouclé les huit tours de 1 km avec plus de trente secondes d’avance sur les Vaudois Maël Bohren et Lucien Piquet. Chez les dames, les fondeuses de La Villette Katja Rauber et Noélie Brandt se sont imposées devant Charlotte Deschenaux (Glisse Club Romont) et Noémie Charrière (SC Im Fang). Un podium complété par Valérie Dafflon et Gabriela Charrière. A noter les victoires d’Antoine Scaiola (SC Riaz) et de Marion Dafflon (SC Riaz) en U16.