L’inimitable Rancho tire son bonnet (en laine)

WEBSÉRIE. Après huit années de bons et loyaux services, le skieur moustachu aux blagues potaches et aux santiags à éperons dit au revoir à son public au travers d’un dernier épisode explosif. Mené par Enak Gavaggio, le Rancho Webshow mêle lattes, planches, humour et un casting cinq étoiles depuis 2014. Les huit saisons et vingt épisodes ont décliné la glisse sous toutes ses formes, des plus extrêmes aux plus farfelues, avec comme seuls mots d’ordre: «le ski dans toute sa largeur». Touche à tout, Rancho ne s’est finalement pas limité aux sports de glisse. Il a également parcouru des kilomètres à vélo (et éliminé pas mal de litres de sueur) sur l’étape du Tour de France en 2019 ou encore lors de la course VTT du Roc d’Azur.

En fait, pourquoi Rancho? C’est le nom de la voiture considérée…