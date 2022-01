L’UDF dit non à la suppression du droit de timbre

VOTATIONS

Pour l’UDF fribourgeoise, la suppression du droit de timbre profitera avant tout aux moyennes et grosses entreprises. Alors que l’économie a déjà bénéficié d’une baisse d’impôts ces dernières années, le parti recommande de voter non le 13 février. Il s’oppose également à l’aide aux médias avec l’argument que cela touchera prioritairement les grands groupes médiatiques. L’UDF refuse l’initiative pour l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine au motif qu’elle va trop loin. Il soutient en revanche l’initiative qui propose d’interdire la publicité pour le tabac auprès des jeunes.