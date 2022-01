La bouna fathon d’intrètinyi vouthra boufanna

Deché-delé

1. Vo fô djêmé nètèyi vouthra boufanna avu dou brantevin, le brantevin bourlè è bregandè le foyidzo. 2. Po la premire vintanna dè pupâyè, vo la fô bin borâ ma, pâ la foumâ tantyè ou bè. Pupotâdè dè dà è, dèvan dè rè la borâ, apochonyidè-vo ke chêyè bin rèvintâye. 3. Inprindè vouthra boufanna avu ouna hyanmèta, du to pri, ke le taba ch’inprenyichè chu tota che n’ètindya. 4. Pupotâdè to dè go, chin oubyâ du tin j’in tin dè kunyi le taba avu on kunye-pupa. In modèrin le terâdzo, vo fari pâ la krouye èchpèryanthe d’ouna boufanna ke fâ di lin. 5. Vo fô djêmé borâ vouthra boufanna kan l’è adi tsôda. 6. Kemin l’i a ouna difèrinthe dè dilatachyon intré le fèthu è la tija, fô djêmé la dèbouatâ kan l’è frêde. 7. Rèteridè le fèthu kemin ch’irè vichâ a la tija pu, rèbetâdè le in le fajin…