La Nuit du jeu a cartonné

L’atelier bricolage destiné aux plus petits, a, lui aussi, bien fonctionné. «Nous avons eu du monde du début à la fin, c’est un super bilan», indique Mylène Charrière, coordinatrice de l’événement. Le pic de visiteurs a été atteint vers 17 h 30, avec 300 personnes. «Nous ne nous attendions pas à autant de monde avec la restriction 2G et le beau temps.» Le Service de la jeunesse a pu compter sur la collaboration de la ludothèque la Trappe à jeux, Bulle de crystal, la Vache qui joue, le Groupe centor et les Hauts plateaux. EF

