A la recherche des tombes royales mayas

FRANCE 5, JEUDI, À 21 H

Les cités grandioses des Mayas sont l’œuvre d’une civilisation très avancée, qui a dominé l’Amérique centrale pendant 2500 ans. Les Mayas ont fondé de puissants royaumes et érigé des temples immenses, sous le règne de souverains influents.

Pourtant, leur civilisation reste entourée de mystère. Des scientifiques et des archéologues se lancent dans une enquête inédite au Honduras et au Guatemala. Grâce à la technologie spatiale, ils cherchent la dépouille d’un roi dissimulée dans un temple. Ils sondent la jungle afin de déterminer la véritable ampleur des cités disparues et déploient des instruments géologiques de pointe pour comprendre l’effondrement de cette civilisation.