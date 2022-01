Le canton achète un terrain «stratégique» dans la zone de la Maillarde

ROMONT. L’Etat poursuit sa stratégie d’investissement à Romont. Au mois d’août en effet, il a acheté un terrain situé dans la zone industrielle de la Maillarde, à Romont. Relayée par La Liberté, l’information est parue vendredi dans la Feuille officielle. Appartenant à l’entreprise Cramos Immobilier, cette surface de 9766 m2 a été acquise pour un montant de 2,5 millions de francs. «Cette parcelle représente un intérêt stratégique pour le canton et le développement futur du site de la Maillarde», explique Corinne Rebetez, responsable de la communication de l’Etablissement cantonal de la promotion foncière. La porte-parole poursuit: «Déjà en zone et équipé, ce terrain permettra de proposer et de mettre à disposition d’entreprises intéressées des surfaces non construites, afin de créer de…