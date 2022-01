Le chant des sirènes, l’entendre à tout prix

Mångata, le nouveau spectacle de la Fribourgeoise Joëlle Richard, nous emmène loin sans nous détacher de ce qui est près. A Nuithonie, la pièce parle et chante avec force.

YANN GUERCHANIK

CRÉATION. Quand Venise est désertée par les touristes et les bateaux, on voit à nouveau des poissons dans l’eau. Une chose manque, une autre apparaît. Pareil sur scène: pour percevoir le réel, on procède par soustraction, c’est le théâtre en somme.

Dans la petite salle de Nuithonie, quelques praticables figurent les pontons sur le canal. Disposée sur le sol, une nappe de plastique reflète les artères maritimes. Entre ciel et mer, des tiges de métal esquissent la silhouette des palais gothiques. Nous y sommes, dans la Cité des Doges.

Un éclairage doux et enveloppant achève de nous y transporter lorsqu’on…