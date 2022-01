Le chanteur tout en douceur

L’Anglo-Italien Piers Faccini joue ce vendredi à Villars-sur-Glâne. Son dernier album, Shapes of the fall, est une merveille de délicatesse métissée.

NUITHONIE/FRI-SON. Dix-sept ans déjà que Piers Faccini, qui joue ce vendredi à Nuithonie, se révélait avec Leave no trace. Depuis, ce délicat chanteur – anglais par sa mère, italien par son père et installé en France – n’a cessé de creuser son sillon, ajoutant des couleurs à sa folk tranquille. Ses albums ne se ressemblent pas, mais ont en commun l’excellence.

Sorti le printemps dernier, Shapes of the fall marque une nouvelle étape dans ce cheminement exemplaire de liberté et d’intégrité. Sur sa base de chanson folk Piers Faccini continue d’explorer. Lui qui puise volontiers aux racines du blues, mais aussi de la chanson napolitaine, se…